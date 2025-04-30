Antalya'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle park halindeki kamyonete çarpan Görkem Tosun (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi önündeki 75'inci Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bir büfede çalışan Görkem Tosun, 07 BMZ 730 plakalı babasına ait otomobille iddiaya göre süratli seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle park kamyonet 3 şeritli yolun ortasına kadar gelirken, hurdaya dönen otomobil ise metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı yere gelen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tosun'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılabildi. Kazayı haber alan Tosun'un arkadaşları olay yerine geldiklerinde ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Tosun'un çıkarılan cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldi. Arkadaşları, Tosun'un yakınlarının ısrarlı aramalarına cevap veremedi. Hurdaya dönen otomobil çekiciye yüklenerek götürüldü.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,