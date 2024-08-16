Antalya'da Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet töreninde ödüller Filistin'e bağışlandı - Son Dakika
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Antalya'da Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet töreninde ödüller Filistin'e bağışlandı

Antalya\'da Turgut Reis Camisi Kur\'an kursu mezuniyet töreninde ödüller Filistin\'e bağışlandı

Antalya'da düzenlenen Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet töreninde dereceye giren bazı öğrenciler, ödüllerini Filistin'e yardım olarak bağışladı. Tören, Kudüs temalı yarışmalar ve gösterilerle renklendi.

16.08.2024 14:49
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Antalya'da Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet törenindeki yarışmada dereceye giren bazı öğrenciler, ödüllerini Filistin'e yardım olarak bağışladı.

Kepez Müftlüğüne bağlı Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törene, Antalya Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Kepez Müftüsü Mehmet Ersöz, öğrenciler ve çok sayıda aile katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, "Kudüs Bizimdir" yarışması da gerçekleştirildi.

"Kudüs" konulu resim ve kitap okuma yarışmasının yapıldığı programda, 4-14 yaş arası 136 çocuktan dereceye girenler para ve madalya ödülleri kazandı.

Yarışmada ayrıca şiirler okundu ve Filistin'e özgü Dabke dansı gösterisi de yapıldı.

Yarışmalarda derece elde eden 8 yaşındaki Sündüz Karadeniz ve 9 yaşındaki Zeliha Irmak ödülünü Filistin'e bağışladığını söyledi.

Derece elde eden 8 yaşındaki Hiranur Karapınar da yarışma vesilesiyle çok duygulandığını, birincilik ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gazze'de çocukların zor şartlar altında olduğunu vurgulayan Karapınar, "Gazze'deki çocuklar bizim gibi yiyecek içecek bulamıyor. İsrail artık pes etmeli." dedi.

Güzel ve adil bir yarışma geçirdiklerini anlatan 10 yaşındaki Elif Beyza Çamlıkaya ise "İsrail, Filistin'deki çocuklara yapmadıklarını bırakmadı. ateşkes olmasını ve artık Filistin'in özgür olmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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