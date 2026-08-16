Antalya'da Turizm Polisi Ziyaretçilerin Yanında - Son Dakika
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Antalya'da Turizm Polisi Ziyaretçilerin Yanında

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Antalya'da turizm polisleri, turistlerin güvenliği ve sorunlarına yardımcı olmak için görev yapıyor.

Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da turizm polisleri, ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu tatil geçirmesi için tarihi ve turistik alanlar ile sahillerde görev yapıyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şubesi ekipleri, kentin yoğun ziyaretçi alan bölgelerinde turistlerin karşılaşabileceği sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer emniyet birimleri ve kurumlarla koordineli çalışan ekipler, yabancı dil bilen personeli sayesinde turistlerin yaşadığı iletişim sorunlarının çözümüne de katkı sağlıyor.

Yaklaşık bir yıldır Turizm Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Erhan Sepet, AA muhabirine, turistlerin en çok adres ve yön bulma, kayıp eşya ve pasaport gibi konularda yardım talep ettiğini söyledi.

Rusça, Kırgızca ve İngilizce bildiğini belirten Sepet, turistlerin sorunlarını kendi dillerinde anlatabilmesinin çözüm sürecini kolaylaştırdığını ifade etti.

Sepet, "Turistler sorunlarını kendi dillerinde anlatabildiklerinde hem kendilerini daha rahat hissediyor hem de problemlerini daha kısa sürede çözüme kavuşturabiliyoruz." dedi.

Kayıp çocuğu Rusça iletişim kurarak buldu

Konyaaltı Sahili'nde görev yaptığı sırada telaşlı şekilde koşan Rus bir kadını fark ettiğini anlatan Sepet, yanına giderek Rusça konuştuğunu ve kadının 10 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu öğrendiğini söyledi.

Çocuğu kısa sürede bulduklarını ve annesine teslim ettiklerini belirten Sepet, "Kendisi bize çok teşekkür etti. Büyük bir sorununu kısa sürede çözmüş olduk." diye konuştu.

Turizm polislerinin görevlerinin yalnızca güvenliğin sağlanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Sepet, turistlere gitmek istedikleri bölgeler ve tarihi mekanlar hakkında da bilgi verdiklerini kaydetti.

Sepet, bu sayede ziyaretçilerin kentte daha kolay hareket edebildiğini ve Antalya'nın güzelliklerini daha rahat keşfedebildiğini dile getirdi.

Antalya'nın dünyaya açılan güler yüzüyüz

Kaleiçi Yat Limanı'nda görev yapan polis memuru Serdar Kunduz da turizm polislerinin ziyaretçilerin güvenliğinin yanı sıra Antalya'nın tanıtımında da önemli rol üstlendiğini söyledi.

Turizm polislerinin turistlerle doğrudan iletişim kurduğunu belirten Kunduz, "Bizler burada sadece güvenliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Antalya'nın dünyaya açılan güler yüzü ve misafirperverliğinin birer temsilcisi oluyoruz." dedi.

Kunduz, Kaleiçi'nin tarihi dokusunun korunması ve turistlerin kentten güvenli ve mutlu ayrılması için görev yaptıklarını ifade etti.

Ekipte görev yapan polislerin yabancı dil bilgileri sayesinde ziyaretçilerin soru ve taleplerine hızlı şekilde yanıt verdiklerini aktaran Kunduz, yol tarifi, kayıp eşya ve bilgilendirme gibi konularda turistlere yardımcı olduklarını belirtti.

Kunduz, turizm polislerinin esnaf, deniz polisi ve diğer kurumlarla koordineli çalışarak turistlerin karşılaştığı sorunların hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Turizm Polisi Ziyaretçilerin Yanında - Son Dakika

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