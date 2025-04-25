Antalya'da Uluslararası Kültür Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Uluslararası Kültür Festivali

35 ülkeden öğrencilerin katıldığı festival, kültürel çeşitliliği ve dostluğu kutladı.

25.04.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde "Uluslararası Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

Festivalde, 35 farklı ülkeden öğrenciler geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini, danslarını ve kültürel ögelerini sergiledi.

Festival alanında kurulan stantlarda katılımcılar, farklı ülke kültürlerine ait geleneksel kıyafetler, el işi ürünler ve yöresel eşyaları yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılanlara dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler ikram edilirken, sahne alan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi, geleneksel müzik ve dans performansı sundu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitede 30'dan fazla ülkenin temsil edildiğini ve binin üzerinde uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirtti.

"Kültürlerin Renkleri Akdeniz'le Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda barışın, dostluğun ve ortak insanlık mirasının coşkun bir kutlaması olduğunu ifade etti.

Özkan, Türkiye'nin farklı kültürlerin bir arada yaşaması açısından örnek olduğunu vurgulayarak, ülkede dil, din ya da ırk ayrımı yapılmadan, hoşgörü ve anlayış içinde yaşandığını dile getirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Akdeniz Üniversitesinin eğitimdeki öncü konumuna ve gençlerin gelişimine verdiği desteğe vurgu yaparak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin uyum sürecinde üniversitenin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Başkanı Safiya Nuritidinova farklı kültürlerin bir araya gelerek bir köprü oluşturduğunu ifade etti.

Afro Antalya Topluluğu Başkanı Gabriel Belandeto da kültürel çeşitliliğin toplumsal barışa katkı sağladığını ve bu tür etkinliklerin ortak bir gelecek inşa etmede önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Kırgızistan'dan gelen öğrenci Emirbek Aripov, festivalde Kırgızistan standını kurarak kendi kültürünü tanıttığını ve etkinliğin, Türk devletleri dışında Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen öğrenciler için büyük bir kardeşlik ortamı yarattığını söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Kültür Sanat, Uluslararası, Gastronomi, Festival, Etkinlik, Gençlik, Akdeniz, antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Uluslararası Kültür Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
Fenerbahçe’den Hakan Safi, başkan Ali Koç’u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak Valdes’in başına geçtiği takıma bakın Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
23:09
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
22:54
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi
Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
22:25
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
22:09
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
21:55
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
21:23
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular
Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
21:21
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var
İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 17:57:44. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Kültür Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.