Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 218 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 218 Gözaltı

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 218 Gözaltı

Son bir haftada Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 218 kişi gözaltına alındı.

11.12.2024 14:22
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Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 218 şüphelinden 22'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

Son bir haftada yapılan operasyonlarda, 5 kilo 344 gram esrar, 119 gram kokain, 19 gram eroin, 105 gram metamfetamin, 203 adet sentetik kannabinoid (A4), 121 sentetik hap, 20 kök kenevir bitkisi, 4 hassas terazi, 4 ruhsatsız silah ve silahlara ait 150 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 218 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 218 Gözaltı - Son Dakika

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