Antalya'da aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından gökyüzünü bulutlar kapladı.
Kentin sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Muratpaşa ilçesinin kıyı bölgesinde, yağışın ardından güneşin açmasıyla gökyüzünde siyahın ve beyazın tonlarının hakim olduğu bulutlar oluştu.
Bir tarafta denizde yüksek dalgalar, diğer tarafta gökyüzünü çevreleyen bulutlar dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Yağış ve Bulutlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?