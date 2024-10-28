Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Alper Evirgen, 2-3 gün haber alınamayınca evinde ölü bulundu; ölüm şüpheli bulunuyor.

28.10.2024 12:19
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1) YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANTALYA'da yalnız yaşayan ve yakınlarının 2-3 gündür haber alamadığı Alper Evirgen (46), evinde ölü bulundu.

Olay, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 626 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Alper Evirgen'den 2-3 gündür haber alamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Kapı önünde tüm aramalara rağmen Evirgen'in cevap vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede ikamete gelen polis ekibi, yakınlarıyla beraber kapıyı açarak içeriye girdi. Sağlık ekibi hareketsiz bulunan Evirgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi ölümü şüpheli bulurken, daireye olay yeri inceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Evirgen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Alper Evirgen'in 2-3 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA

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