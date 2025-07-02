Antalya'nın Aksu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kurşunlu Mahallesi'nde yerleşim yeri ve seralara yakın makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?