Antalya'da Yapı Malzemeleri İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Yapı Malzemeleri İş Yerinde Yangın Çıktı

Antalya\'da Yapı Malzemeleri İş Yerinde Yangın Çıktı

Antalya'da Yeşil Sanayi Sitesi'nde bulunan yapı malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

15.08.2024 15:39
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ANTALYA'da, Yeşil Sanayi Sitesi'nde yer alan yapı yalıtım ve izolasyon malzemeleri satılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Yeşil Antalya Sanayi Sitesi 3189/6 sokak üzerinde yer alan yapı yalıtım ve izolasyon malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. Mustafa Tayfur, aldığı bir iş için Manisa'ya giderken, işleri çalışanlarına bıraktı. Çalışanlar da sabah işyerinden gerekli malzemeleri alıp işe gittikten sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde alev ve duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Ekiplerin kısa sürede ulaşmasıyla söndürme çalışmaları başladı. İtfaiye ekipleri iş yerinin kapısını kırarak alevlere müdahale ederken yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de hava ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

'ÇOK FAZLA ALEV VARDI'

Yangın esnasında kendi iş yerinin üst katında oturduğunu ifade eden ısıtma, soğutma ve havalandırma işi yapan komşu esnaf Rıfat Göktaş, "Üst katta ofiste oturuyorduk. Birdenbire lambalardan duman geldiğini gördük. Telaşla aşağıya indik koşturduk. Aşağıda da bizim sekreterin küçük çocuğu var, benim aklıma ilk gelen çocuğu alıp dışarıya çıkmak oldu. Çocuğu aldım ve dışarıya çıkarken alevlerin bizim dükkana geldiğini gördüm. Yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Çok fazla alev vardı" dedi.

Kaynak: DHA

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