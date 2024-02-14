Antalya\'da Yaşanan Sağanak Sonrası Düden Şelalesi\'nin Rengi Değişti

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ANTALYA'da dün etkili olan sağanak sonrası taşan sulama kanalları ve derelerden gelen çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen Düden Şelalesi'nin kirliliği bugün nispeten azaldı.

Meteorolojinin 'turuncu kod'la uyardığı Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. 2 bin 500 ev ve iş yerinde su baskını ihbarı yapılan kentte yağış etkisini hafifletse de sürüyor. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşanan su baskınları sonrası sulama kanallarındaki su seviyesi arttı. Çamura dönen su, Düden Şelalesi'nin 9 koluna doldu. Dünkü yağışlar sonrası debisi artan ve çamura dönen su, Lara bölgesinde falezlerden dökülen Düden Şelasi'ni çamura buladı.

Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün nispeten azaldı. Şelale kirli aksa da kahverengi renkten kurtuldu. Debisi arttığı için daha gür çağlayan şelalenin görüntüsü turistlerin de ilgisini çekti. Bir grup turist fotoğraf ve video çekerek bu anı ölümsüzleştirirken bir grup turist de şelaleyi arkalarına alarak selfie çekti. (DHA)