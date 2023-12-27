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Antalya Konyaaltı Sahili'nde Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı Sahili'nde Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu

Antalya'nın Konyaaltı Sahili açıklarında bir yavru Akdeniz foku ölü bulundu. Fırtına nedeniyle kayalara çarpmış ya da balıkçı ağına takılarak boğulduğu tahmin ediliyor. Akdeniz fokları nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden kabul ediliyor. Fokun vücudunda yara izleri tespit edildi ve ölüm nedeni olarak fırtına veya balıkçı ağına takılma ihtimali üzerinde duruluyor. Fok, nekropsi için teslim alındı.

Antalya Konyaaltı Sahili\'nde Yavru Akdeniz Foku Ölü Bulundu
27.12.2023 - 13:04,  Güncelleme: 13:13
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ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili açıklarında, bir yavru Akdeniz foku ölü bulundu. Yavru fokun, fırtına nedeniyle kayalara çarptığı ya da balıkçı ağına takılarak boğulup öldüğü tahmin ediliyor.

Dünyada Akdeniz kıyılarında sayıları 700'ü bulan, Antalya kıyılarında ise 25 civarında bulunan Akdeniz fokları, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden kabul ediliyor. Bir yavru Akdeniz foku, Konyaaltı Sahili açıklarında ölü bulundu. Haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre koruma ekipleri ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tekneyle fokun olduğu yere gitti. Tekneye halatla bağlanarak kıyıya çıkarılan fokun vücudunda yara izleri tespit edildi. Fokun, birkaç gün önceki fırtına nedeniyle kayalarla çarptığı ya da balıkçı teknelerinin ağlarına takılarak boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

AKDENİZ'İN ENDEMİK TÜRLERİNDEN

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokun genç birey olduğunu, sütten yeni kesilmiş ve henüz avcılığa geçmiş olduğunu söyledi. Fokun 50 kilo ağırlıkta, 1 metre 20 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten  Prof. Dr. Gökoğlu, "1-2 gün önce öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu foklar, Akdeniz'in endemik türlerinden. 600-700 civarı Akdeniz kıyılarında var. Fırtına nedeniyle kayalara çarpmış ya da balıkçı ağlarına takılmış olabilir. Antalya kıyılarında 25 civarı birey var. Birini kaybettik" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden su ürünleri mühendisi Nazif Ay da ihbar üzerine foku teslim almak için geldiklerini söyledi. Ay, "Üzgünüz. Akdeniz foku nesli tükenmek üzere olan canlılarımızdan. Doğal hayatı korumaya ve sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Fok, kıyıda yapılan incelemenin ardından nekropsi yapılmak üzere teslim alındı.

Kaynak: DHA
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