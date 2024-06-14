Antalya'da Yavru Kerkenezler Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yavru Kerkenezler Doğaya Bırakıldı

Antalya'da doğal yaşam parkına getirilen 5'i yavru 7 kerkenez, bakım ve tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup parka getirilen kerkenezlerin tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya salındı. Doğal Yaşam Parkı Müdürü veteriner hekim Aygül Arsun, kuşların güzel bir uçuşla doğaya kavuştuğunu belirtti. Yaralı bulunan diğer hayvanların da tedavileri tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı açıklandı.

14.06.2024 15:35
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Antalya'da doğal yaşam parkına getirilen 5'i yavru 7 kerkenez, bakım ve tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta yaralı bulunduktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen 2 kerkenezin tedavisi tamamlandı.

Bulunup parka getirilen 5 kerkenez yavrusu da bir aylık bakım sürecinin ardından uçmaya hazır hale geldi.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü yetkililerinin de gözetiminde doğaya salındı.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü veteriner hekim Aygül Arsun, AA muhabirine, 7 kerkenezin güzel bir uçuşla doğaya kavuştuğunu söyledi.

Kerkenez yavrularının bir aydır takip edildiğini anlatan Arsun, şöyle konuştu:

"Yavruları yaklaşık bir aydır besliyoruz. Uçmaya hazır hale gelme süreçlerini takip ettik. Uçmaya hazır olduklarını gözlemlediğimiz anda doğaya bırakmaya karar verdik. Diğer 2 kerkenez kuşu da geçtiğimiz hafta çarpma nedeniyle gelmişti. Onların tedavileri kısa sürede tamamlanarak tekrar doğaya döndürüldü. Havalar çok sıcak. Bu nedenle bu tip kuşlarda araçlara, binaya çarpma gibi durumlar çok oluyor. Nesilleri izlenen hayvanlar bunlar. Doğada varlar ama tehlike altındalar, korunmaları gerekli. Bu alanda da onların yuvalandığı hazır bir sürü var. Bu alana onları bırakmış olduk."

Arsun, yaralı bulunduktan sonra tedavisi tamamlanan 2 baykuşun da akşam doğaya bırakılacağını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Dilek Erkalaycıoğlu ise vatandaşların, bu tür hayvanlarla karşılaştığında yapacaklarına ilişkin, "Mümkün olduğunca müdahale etmemeleri gerekiyor. Çünkü özellikle yavru hayvanlara, yuvadan düşen hayvanlara dokunduklarında annelerinin tekrar yavrularını alma ihtimalini de ortadan kaldırmış oluyorlar. Bu sebeple mümkün olduğunca dokunmadan 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşabilirler." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yavru Kerkenezler Doğaya Bırakıldı - Son Dakika

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