Antalya\'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

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ANTALYA'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cemil Çakmak (58) yaralandı, yanındaki Osman Çakmak (65) ise hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileri fırlayan Osman Çakmak'ın montunun bir parçası ise aracın aynasında kaldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçerken Cemil Çakmak ve Osman Çakmak, yaya geçidinde beklemeye başladı. Kendilerine yakın olan taraftaki aracın yol verdiği ikili, yolun karşısına doğru yürümeye başladı. Bu sırada diğer taraftan süratle gelen V.Ö.'nün (29) kullandığı 07 AIM 268 plakalı araç, yaya geçidinin bitimine az kala ikiliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cemil Çakmak yaya geçidinin üstüne düşerken, Osman Çakmak ise yaklaşık 20 metre ileri savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Cemil Çakmak'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Çakmak ise sağlıkçıların müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı yere gelen polis ekipleri sürücü V.Ö.'yü gözaltına aldı. Osman Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Osman Çakmak'ın üzerindeki montun bir parçasının ise kendisine çarpan otomobilin sağ aynasında kaldığı görüldü. Çarpma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)