Antalya\'da Yeni Kanalizasyon Hattı Projesi İlerlemesi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te 12 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı yapıyor. Yatırım maliyeti 30 milyon TL olan projenin 7 kilometrelik kısmı tamamlandı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Serik ilçesi muhtelif kanalizasyon şebekesi yapım işi projesi kapsamında Gedik, Kadriye, Belek, Karadayı ve Boğazkent mahallelerinde 12 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşüyor. Projenin tamamlanmasıyla koku sorununa kalıcı çözüm bulunması ve su baskını, foseptik tıkanmalarının da tamamen ortadan kalkması hedefleniyor.

Serik'te ikamet eden Ali Yılmaz çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yağmur yağdığında su baskınları ve foseptik tıkanmaları gibi ciddi sorunlar yaşıyorduk. Bu, bizim kanayan yaramızdı. ASAT'a şikayetimizi iletir iletmez hızlıca müdahale ettiler. Yeni kanalizasyon ağıyla su baskını ve koku problemi çözülecek. Başkan Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Hülya Hanım da "20 yıldır altyapı eksikliği nedeniyle yoğun koku problemi yaşıyorduk. Her yağmurda foseptik çukurları taşar, pis sular evlere dolardı. Karşıdan karşıya geçmek bile zorlaşırdı. Büyükşehir'in titiz çalışmasıyla bu sorunlar nihayet sona erecek. Turizm bölgesinde olmamız, altyapının önemini daha da artırıyor" diye konuştu.