Antalya'da Yeni Yıl Çarşısı Kuruluyor - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Yıl Çarşısı Kuruluyor

Antalya\'da Yeni Yıl Çarşısı Kuruluyor

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı iş birliğiyle kurulacak Yeni Yıl Çarşısı, 9-31 Aralık tarihlerinde Atatürk Kent Meydanı'nda ziyarete açılacak. Çarşıda birçok esnaf, el emeği ürünler ve yılbaşı hediyelikleri sunacak.

28.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:52
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı iş birliğiyle kurulacak Yeni Yıl Çarşısı için hazırlıklar başladı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulacak çarşı, 9-31 Aralık günleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da yeni yıl için hazırlıklara günler önceden başladı. Adalya Vakfı'yla birlikte her yeni yıl öncesi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çarşıda stant açmak isteyen esnaf, satışa çıkaracakları ürünlerin kalite nitelik belgeleriyle birlikte başvurularını tamamladı.

Başvuruları onaylanan esnaf, 9-31 Aralık 2024 tarihlerinde yüzlerce ürünü, Antalyalıların beğenisine sunacak. Yeni yılın heyecanını erkenden yaşamak isteyenlerin uğrak adresi olacak çarşıda el emeği göz nuru ürünler, hediyelik eşyalar ve yılbaşı sofralarına eşlik edecek lezzetler yer alacak.

Kaynak: ANKA

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