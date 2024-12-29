Antalya'da Yeni Yıla Barış Çağrısıyla Girilecek

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(ANTALYA)- Yeni yıl akşamı Antalya'dan dünyaya barış çağrısı yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yılı, 31 Aralık Salı akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikle ile karşılayacak. "Barış Yolunda Mutlu Yıllar Antalyam" etkinliğinde, Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu sahne alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek "30. Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri" kapsamında, 31 Aralık Salı gecesi, Cumhuriyet Meydanı'nda Güney Kore'den gelen dans ve müzik grubu ile dünyaya barış çağrısında bulunulacak. Etkinlikte DJ Ediz Çam ve Pürküsyonist Yiğit Tuğcan sahne alacak.

"Her yıl yaklaşık 200 ülkeden milyonlarca turist ağırlayan Antalya, sadece bugün değil, binlerce yıldır farklı ırk ve inançtan insanların barış içerisinde yaşadığı bir huzur kenti olmaya devam ediyor" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm Antalyalıları Cumhuriyet Meydanı'na davet etti. Böcek, Antalya'da yapılan barış çağrısına kayıtsız kalmayarak binlerce kilometre uzaktan Antalya'ya gelecek Güney Kore ekibine ve yöneticilerine de teşekkür etti.

Güney Kore'den etkinliğe katılmak üzere Antalya'ya gelecek ekip de Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine gönderdiği mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore, dünya barışını hedefleyen Antalya etkinliğine katılmaktan mutluluk duyuyor. Herkesin barış ve mutluluk içinde yaşamasını istiyoruz. Herkesin farklı ırklar, dinler, ideolojiler ve kültürler olsa bile, birbirine saygı duyduğu, barış ve eşitlik içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Antalya'daki bu barış çığlığının dünyaya duyurulmasını ve savaşların son bulmasını diliyoruz."