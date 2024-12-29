Antalya'da Yeni Yıla Barış Çağrısıyla Girilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yeni Yıla Barış Çağrısıyla Girilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikle dünyaya barış çağrısı yapacak. Etkinlikte Güney Kore dans ve müzik grubu sahne alacak.

29.12.2024 13:50  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Yeni yıl akşamı Antalya'dan dünyaya barış çağrısı yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yılı, 31 Aralık Salı akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikle ile karşılayacak. "Barış Yolunda Mutlu Yıllar Antalyam" etkinliğinde, Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu sahne alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek "30. Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri" kapsamında, 31 Aralık Salı gecesi, Cumhuriyet Meydanı'nda Güney Kore'den gelen dans ve müzik grubu ile dünyaya barış çağrısında bulunulacak. Etkinlikte DJ Ediz Çam ve Pürküsyonist Yiğit Tuğcan sahne alacak.

"Her yıl yaklaşık 200 ülkeden milyonlarca turist ağırlayan Antalya, sadece bugün değil, binlerce yıldır farklı ırk ve inançtan insanların barış içerisinde yaşadığı bir huzur kenti olmaya devam ediyor" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm Antalyalıları Cumhuriyet Meydanı'na davet etti. Böcek, Antalya'da yapılan barış çağrısına kayıtsız kalmayarak binlerce kilometre uzaktan Antalya'ya gelecek Güney Kore ekibine ve yöneticilerine de teşekkür etti.

Güney Kore'den etkinliğe katılmak üzere Antalya'ya gelecek ekip de Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine gönderdiği mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore, dünya barışını hedefleyen Antalya etkinliğine katılmaktan mutluluk duyuyor. Herkesin barış ve mutluluk içinde yaşamasını istiyoruz. Herkesin farklı ırklar, dinler, ideolojiler ve kültürler olsa bile, birbirine saygı duyduğu, barış ve eşitlik içinde yaşadığı bir dünya istiyoruz. Antalya'daki bu barış çığlığının dünyaya duyurulmasını ve savaşların son bulmasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güney Kore, Antalya, Güncel, Yaşam, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yeni Yıla Barış Çağrısıyla Girilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yeni Yıla Barış Çağrısıyla Girilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.