Antalya'da Yeşilay ve Müftülükten İşbirliği - Son Dakika
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Antalya'da Yeşilay ve Müftülükten İşbirliği

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Antalya İl Müftülüğü ve Yeşilay, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam için protokol imzaladı.

Antalya İl Müftülüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi arasında bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İl Müftülüğünde düzenlenen törende, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, çocukların, gençlerin ve ailelerin bağımlılık risklerine karşı farkındalığının artırılması ile sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülecek.

İşbirliği çerçevesinde eğitim programları, seminerler, bilgilendirme toplantıları ve farkındalık etkinlikleri düzenlenerek bağımlılıklarla mücadelede toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan protokol ile Antalya İl Müftülüğü ve Yeşilay Antalya Şubesinin, bağımlılıklarla mücadele çalışmalarında koordinasyonu artırarak daha geniş kesimlere ulaşması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yeşilay ve Müftülükten İşbirliği - Son Dakika

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