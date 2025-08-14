Antalya'da Yol Projesi İkinci Etapta

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı ile Finike ilçeleri arasındaki bölünmüş yol projesinde ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Uslu, proje kapsamında Avlan Beli ile Turunçova güzergahındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Uslu, proje tamamlandığında yoldaki ulaşımın çok daha rahatlayacağını ifade etti.

Uslu'ya AK Parti Finike İlçe Başkanı Hakan Bayar da eşlik etti.