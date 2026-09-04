Antalya'da Zabıta Haftası: Başkan Vekili Özdemir, 90 yeni zabıta alımını duyurdu - Son Dakika
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Antalya'da Zabıta Haftası: Başkan Vekili Özdemir, 90 yeni zabıta alımını duyurdu

Antalya\'da Zabıta Haftası: Başkan Vekili Özdemir, 90 yeni zabıta alımını duyurdu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla zabıta personelini ağırladı. Özdemir, kadroya 90 yeni zabıtanın katılacağını belirterek tüm zabıtaların haftasını kutladı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşun 200'uncu yılı dolayısıyla zabıta personelini ağırladı. Özdemir, "Zabıta Hafta'nızı kutlarken bu köklü geçmişin bugünkü temsilcileri olarak aynı zamanda emeğinize, alın terinize, özverinize ve fedakarlığınıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yılı dolayısıyla Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder ve zabıta personeli yer aldı.

Başta Büyükşehir zabıtası olmak üzere tüm Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılını kutlayan Özdemir, "Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve şehrimizin düzeni için emek veren tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftası'nı kutluyorum. Fedakarlıkları, özverileri ve alın terleri için teşekkür ediyor, birlikte nice başarılı yıllarımız olmasını diliyorum" diye konuştu.

"İKİ ASRI GERİDE BIRAKAN KÖKLÜ TEŞKİLAT"

Zabıta Teşkilatı'nın iki asrı geride bırakan köklü bir teşkilat olduğunu ifade eden Özdemir, "Sizler bu belediyenin sadece denetim ekibi değilsiniz. 7/24 ve mesai mevhumu gözetmeksizin sahada çalışan, bu şehrin huzuru, güveni, toplum sağlığı için emek verenlersiniz. Bizim sahadaki yüzümüzsünüz. Vatandaşlarımızla kurduğumuz doğrudan köprü sizsiniz. İlk iletişim sizlersiniz. Bizim belediyecilik anlayışımızda vatandaşımızla aramıza mesafe koymak yok. Bizim anlayışımızda vatandaşın yanında olmak var" ifadelerini kullandı.

KADROYA 90 YENİ ZABITA KATILACAK

Antalya hızla büyürken bu doğrultuda ihtiyaçlarının da büyüdüğüne dikkati çeken Özdemir, "Bizim zabıtalarımızın da her geçen gün dinamizmi artıyor. Ekipmanımızla, araç-gerecimizle, personel sayımızla gençleşiyoruz, yenileniyoruz. Şimdi yine 90 kişilik bir alım yapacağız ve kadromuza 90 yeni genç arkadaşımız katılacak. Antalya'nın artan ihtiyaçlarına yakışır karşılık verecek, o dinamizmi yakalayacak çok güzel bir ekibiz. Ben sizlerin Zabıta Haftanızı kutlarken bu köklü geçmişin bugünkü temsilcileri olarak aynı zamanda emeğinize, alın terinize, özverinize ve fedakarlığınıza da gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki birlikteyiz, iyi ki bu şehrin yükünü birlikte omuzluyoruz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

DEMİR BAŞARILARININ DEVAMINI DİLEDİ

Demir de üzerinde Büyükşehir Belediyesi üniformasını taşıyan zabıta personelinin adaletli, mevzuata uygun davranışlarıyla örnek olması gereken bir birim olduğunu söyledi. Bu bilinçle hareket eden zabıta personeline teşekkür eden Demir, "Siz belediyenin aynasısınız. Başkanımızın da katkılarıyla en kısa zamanda yeni arkadaşlarımız aramıza katılacak. Daha çok güçleneceksiniz. Daha çok çalışma alanınız olacak. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice Zabıta Haftaları kutlamaya" diye konuştu.

ÖZDEMİR'E TEŞEKKÜR

Önder ise "Taleplerimiz ve isteklerimiz her zaman sizin tarafınızdan ve yönetimimiz tarafından olumlu karşılandı. Gösterdiğiniz bu teveccüh ve ilginizden dolayı arkadaşlarımız ve bizler sizleri utandırmadan layık olmaya çalışacağız. Bütün vatandaşlarımızın esen, güvenlik ve sağlığı adına ne gerekiyorsa gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz" sözleriyle Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Zabıta Haftası: Başkan Vekili Özdemir, 90 yeni zabıta alımını duyurdu - Son Dakika

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