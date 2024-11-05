Antalya'da 'Zamanın Hüneri' Sergilendi - Son Dakika
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Antalya'da 'Zamanın Hüneri' Sergilendi

Hakan Yılmaz'ın dijital eseri, Antalya Saat Kulesi'nde sanatseverlerle buluştu, büyük ilgi gördü.

05.11.2024 23:47
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Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, sanatçı ve sanat tarihçisi Hakan Yılmaz'ın kentin serüvenini anlatan dijital sanat eseri "Zamanın Hüneri", sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'da etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında, kentin simgelerinden tarihi Saat Kulesi'nde sanatçı ve sanat tarihçisi Hakan Yılmaz'ın "Zamanın Hüneri" eseri sanatseverlerle buluştu.

Zamanın akışını konu alan ve kentin serüvenini anlatan eser, İsmail Erdoğan küratörlüğünde sergilendi.

Farklı dönemlere ev sahipliği yapan Antalya'nın hikayesi, mapping yöntemiyle kuleye yansıtıldı.

Kuleyi Selçuklu'dan Osmanlı'ya geometrik motif ve desenlerle, üç boyutlu illüzyonlarla renklendiren eser, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Eseri izleyen birçok kişi, cep telefonlarıyla fotoğraflar çekip görüntü aldı.

Vatandaşlardan Gülşah Aksoy, AA muhabirine, eserin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Kulenin farklı bir havaya büründüğünü belirten Aksoy, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Burası Antalya'nın en merkezi ve en özel yeri, her zaman geldiğimiz bir mekan ama bugün çok daha farklı bir hava oluşmuş. Yapanların, emeği geçenlerin eline sağlık. Çok hoş düşünülmüş, desenler ve motiflerle Türk kültürünü yansıtan unsurlar vardı. Görsel olarak çok güzeldi." diye konuştu.

Eser, festival kapsamında 10 Kasım'a kadar her gün saat 19.00 ile 24.00 arasında görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Zamanın Hüneri' Sergilendi - Son Dakika

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