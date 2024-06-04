Antalya'da bir zincir markette yapılan denetimde fahiş fiyat tespiti için ürünlerin geriye dönük alış faturaları incelendi - Son Dakika
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Antalya'da bir zincir markette yapılan denetimde fahiş fiyat tespiti için ürünlerin geriye dönük alış faturaları incelendi

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir zincir market şubesinde etiket ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Ürünlerin fiyatları incelenirken, alış faturaları da kontrol edildi. Denetim sonucunda her ürün başına 2 bin 200 lira para cezası uygulanabileceği belirtildi.

04.06.2024 13:03
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ANTALYA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bir zincir market şubesinde şok denetim yapıldı. Denetimde etiketler, üzerlerindeki fiyatlar ve TL ibaresinin olup olmadığı incelendi. Fahiş fiyat tespiti için de ürünlerin geriye dönük alış faturaları istenerek yapılan denetimle ilgili Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Kurallara uymayanlar hakkında para cezası veriliyor. Her ürün başına 2 bin 200 lira para cezası var" dedi.

Ticaret Bakanlığı ülke genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince etiket ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Eş zamanlı denetimlerde Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir zincir marketin şubesine giden ekipler, şarküteriden manav reyonuna kadar marketteki tüm ürünlerin fiyatlarını inceleyip not aldı. Ürünlerin özellikle fiyat izini de süren ekipler, fahiş fiyatı tespit etmek için ürünlerin alış faturalarını isteyerek detaylı inceledi.

Ellerindeki alışveriş arabasını vatandaşın sıklıkla satın aldığı ürünlerle dolduran ekipler, kasada reyon fiyatıyla kasa fiyatı karşılaştırması da yaptı. Etiketlerde ise ürünün yazılı olan fiyatının gramaj fiyatı mı yoksa kilogram fiyatı mı olduğuna da dikkat edildi. Ayrıca yine etiketler üzerinde TL ibaresine ve yerli üretimse 'yerli üretim' yazılı ibarenin olması kontrol edildi. Denetimle zincir market şubesinde bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi.

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimleri haftanın her günü şok uygulama şeklinde yaptıklarını ve bu durumun Türkiye'nin tamamında olduğunu söyledi. Antalya'da gitmedikleri işletmenin olmadığını belirten Özşahan, "Çoğunlukla zincir marketlere gidiyoruz. Vatandaş çoğunlukla bu marketlerde alışveriş yaptığı için buralarda daha sık denetim yapıyoruz. Etiket ve fahiş fiyat denetimi yapıyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında para cezası veriliyor. Her ürün başına 2 bin 200 lira para cezası var" dedi.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da bir zincir markette yapılan denetimde fahiş fiyat tespiti için ürünlerin geriye dönük alış faturaları incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da bir zincir markette yapılan denetimde fahiş fiyat tespiti için ürünlerin geriye dönük alış faturaları incelendi - Son Dakika
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