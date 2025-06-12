Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan tur minibüsündeki bazı turistler, havalimanına gitmek için diğer araç sürücülerinden yardım istedi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 yolunun Serik'e bağlı Gebiz kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil, kamyonet, TIR ve tur minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol tek şeritli olarak ulaşıma açılabilirken, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

HAVALİMANINA GİTMEK İÇİN YARDIM İSTEDİLER

Öte yandan, kazaya karışan tur minibüsündeki turistlerin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Turistlerden bazıları valizlerini alıp, kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerideki kavşağa yürüdü. Turistlerin burada bekleyen araç sürücülerinden kendilerini Antalya Havalimanı'na götürmelerini istediği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),