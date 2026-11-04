Antalya'daki COP31'de 5 bin kişilik salona Gazze, genel kurula Anadolu adı verildi - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de 5 bin kişilik salona Gazze, genel kurula Anadolu adı verildi

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Antalya\'daki COP31\'de 5 bin kişilik salona Gazze, genel kurula Anadolu adı verildi
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Antalya'daki COP31'de Mavi Bölge'nin en büyük salonuna 'Anadolu', Yeşil Bölge'nin en büyük salonuna 'Gazze' adı verildi. 5 bin kişilik Gazze Salonu'nda halka açık etkinlikler yapılacak; Mavi Bölge'ye 100 bine yakın, Yeşil Bölge'ye 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor.

ANTALYA'da düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31 etkinlikleri kapsamında Mavi ve Yeşil Bölge'deki salon ve toplantı odalarına, Türk-İslam medeniyetinden farklı alanlarda iz bırakmış kişiler ile önemli tarihi ve turistik alanların isimleri verildi. Mavi Bölge'de en önemli genel kurul salonunun ismi 'Anadolu', Yeşil Bölge'de ise en büyük salonun ismi 'Gazze' oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek dünyanın en önemli iklim zirvesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Zirveye, Mavi Bölge'de ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Yeşil Bölge'yi ise 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Alanın 527 bin metrekaresi Mavi Bölge; 582 bin metrekaresi de Yeşil Bölge olarak etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mavi Bölge, yalnızca resmi görüşmeler için akredite edilmiş katılımcılara açık olacak. Yeşil Bölge ise sergiler, etkinlikler ve farkındalık faaliyetleriyle halka açık olacak. Mavi Bölge; BM müzakereleri ve 11-12 Kasım'da Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, Yeşil Bölge'de özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, gençler ve çocuklar farklı etkinliklerle bir araya gelecek.

MAVİ BÖLGE'DE MEVLANA VE YUNUS EMRE'NİN İSİMLERİ

COP31 Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna 'Anadolu' ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da 'Akdeniz Genel Kurul Salonu' denildi. Yine Mavi Bölge'de bir 'Antalya Salonu' da bulunacak. İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek 'Mevlana Basın Toplantısı Salonu' ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu da ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı. Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleriyle toplantı odaları olacak. Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

YEŞİL BÖLGE'DE EN BÜYÜK SALONA 'GAZZE' İSMİ VERİLDİ

Yeşil Bölge'de en büyük salona Türkiye'nin Filistin hassasiyeti de gözetilerek 'Gazze Salonu' ismi verildi. 5 bin kişilik salonun, 'Gazze' ismiyle uluslararası bir buluşmanın mekansal kimliğinde yaşatılması hedeflendi. Barış, insani dayanışma ve ortak sorumluluk açısından güçlü bir anlam taşıyan bu salon, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya vitrinine taşınırken; Gazze'nin barış umuduna da katkı sunacak. Salonda halka açık birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

HACI BEKTAŞ VELİ, MEHMET AKİF ERSOY, AFET İNAN

Yine Yeşil Bölge'de Türk-İslam dünyasının ünlü hekimi İbn-i Sina, Nobel ödüllü Türk biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk-İslam dünyasının ünlü filozofu Farabi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, mutasavvıf ve Bektaşilik geleneğinin öncüsü Hacı Bektaş Veli, devlet adamı ve medrese kurucusu Cacabey, Türk tasavvuf geleneğinin öncülerinden Ahmet Yesevi, Atatürk'ün manevi kızı ve sosyolog Prof. Dr. Afet İnan, Türk edebiyatının ilk kadın romancılarından Fatma Aliye, astronom, matematikçi ve coğrafyacı Biruni, ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey'in isimleri salon ve toplantı odalarına verildi.

Kaynak: DHA
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