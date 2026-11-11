Antalya'daki COP31'de Çin'in yeşil kalkınma raporunun İngilizce versiyonu incelendi

Antalya'daki COP31'de Çin'in yeşil kalkınma raporunun İngilizce versiyonu incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'daki COP31 kapsamında yayımlanan Çin'in yeşil kalkınma raporunun İngilizce versiyonu incelendi. Salı günü yayımlanan düşünce kuruluşu raporu, Çin'in yeşil kalkınma vizyonu ve küresel önemine ilişkin uluslararası toplumu bilgilendirmeyi amaçlıyor.
ANTALYA, 11 Kasım (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yayımlanan Çin'in yeşil kalkınmasına ilişkin düşünce kuruluşu raporunun İngilizce versiyonunu inceleyen katılımcılar, 10 Kasım 2026.
"Paha Biçilmez Değerler Olarak Berrak Sular ve Yemyeşil Dağlar: Çin'in Yeşil Kalkınma Yolu" başlıklı rapor salı günü yayımlandı.
Rapor, Çin'in yeşil kalkınma vizyonu ile bu vizyonun tatbiki uygulaması ve küresel önemi hakkında uluslararası toplumu kapsamlı biçimde bilgilendirmeyi amaçlıyor. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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