Antalya\'daki COP31\'de Hülya Koçyiğit onur ödülü aldı, Uğur Yücel sanatı anlattı

Oyuncular Hülya Koçyiğit ve Uğur Yücel, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması kapsamındaki söyleşilere katıldı.

Moderatörlüğünü gazeteci Aslıhan Saraçoğlu'nun üstlendiği, Yeşil Bölge'de düzenlenen programda Koçyiğit, iklim değişikliğiyle mücadelede bireysel sorumlulukların önemine dikkati çekerek, herkesin kendi evinden başlayarak doğaya zarar veren alışkanlıkları değiştirebileceğini belirtti.

Sinema ve kültür sanat dünyasının iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturabileceğini vurgulayan Koçyiğit, doğanın insanlığa sunduğu kaynakların sonsuz olmadığını, bu kaynakların daha özenli ve verimli kullanılmasının herkesin sorumluluğunda bulunduğunu, sinemanın da bu konuda dünyaya sesini duyurabilecek önemli bir araç olduğuna inandığını söyledi.

Koçyiğit, suyun yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu ve hiçbir kişi ya da kuruma ait olamayacağını, herkesin ortak sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

Su kaynaklarının bilinçli ve özenli kullanılmasının önemine dikkati çeken Koçyiğit, COP31'in iklim krizi konusunda dünyaya önemli bir uyarı niteliği taşıdığını aktardı.

Koçyiğit, savaşların ve çevre felaketlerinin doğada yarattığı tahribattan bahsederek, özellikle Antalya'da çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü ve doğayı korumak için farkındalığın ötesine geçilerek gerekli adımların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sinema hayatın bir aynası"

COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nda izleyiciyle buluşan "Susuz Yaz" filminin Türk sineması adına gurur veren bir yapım olduğuna işaret eden Koçyiğit, Kanal D'de yayınlanacak yeni "Susuz Yaz" dizisinin başarılı olması temennisinde bulundu.

Hülya Koçyiğit, sinemanın bir hikaye anlatma sanatı olduğunun altını çizerek, "Bizim anlatacak çok hikayelerimiz var. Dolayısıyla bugünkü gençleri çok daha şanslı buluyorum ve yolları açık olsun. Sinema hayatın bir aynası. Yaşarken bazı şeyler gözümüzden kaçıyor ama sinema, bizim gözümüzden kaçan birçok duruma ayna tutuyor." dedi.

Konuşmasında genç oyunculara tavsiyelerde bulunan Koçyiğit, "Ne iş yapıyorsanız yapın, yaptığınız işi gerçekten bütün kalbinizle inanarak sevgiyle yapın. İşinize saygı gösterin. Sizden önce aynı mesleğe emek vermiş, aynı meslek için yüreği çarpmış ustalara saygı gösterin. Onların yaşamlarını izleyin, takip edin. Hayatlarında ne gibi aşamalardan geçmişler... Fakat yalvarırım hiçbir aktörü taklit ediyor olmayın, kendiniz olun. Hiç kimseye benzemeyin. Siz varlığınızla yepyeni bir kimlik yaratın." diye konuştu.

Koçyiğit, rol aldığı "Susuz Yaz"ın yanı sıra birçok filmle ödül kazandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu açıdan şanslıyım. Belki de doğrudan seçimler yaptım, doğru yönetmenlerle çalıştım, doğru hikayeleri seçmeye çalıştım, yaşamın içinden karakterler olsun istedim. Çünkü sinemaya başladığım ilk yıllarda teklif edilen roller belki yaşım, belki fiziksel olarak daha çok duygusal, romantik genç kızlardı. Ama mesleği öğrendikçe, toplumu tanıdıkça, sokağa çıktıkça, Anadolu'yu gezdikçe, insanlarla göz göze, el ele sohbet ettikçe ne yapmam gerektiğini bir kez daha düşündüm ve bu toplumda var olan emeğinin hakkını arayan ya da uğradığı haksızlıklar karşısında isyan eden ya da toplumu bir araya getirmek için mücadele eden birçok kadın karakteri canlandırdım. Onun için müsterihim. Kendi yaşam biçimim olarak bu ülke insanına layık olmaya çalıştım. Bana gösterilen saygıyı, sevgiyi hak etmeye çalıştım. Oyuncu arkadaşlarıma da bunları tavsiye ediyorum. Ülkenizin değerlerine sahip çıkın ve onları yaşatın."

COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nın ödül töreninde ayrıca sanatçı Hülya Koçyiğit'e onur ödülü verildi.

"İnsanlar teknolojiden, iklim bozukluğundan dertleniyorlar ama bu dertlenmeyle bir şey değişmiyor"

Oyuncu, senarist ve yönetmen Uğur Yücel ise sinema yazarı Suat Köçer yönetimindeki söyleşide, çocukluk yıllarında çevresindeki insanları ve onların konuşma biçimlerini taklit etmeye meraklı olduğunu belirterek, bu yeteneğini ilk fark edenlerin babası ve dayısı olduğunu söyledi.

Babasının kendisine farklı aksesuarlar hazırlayarak çeşitli kişileri taklit etmesini istediğini anlatan Yücel, 11 yaşında Kuzguncuk Halk Kültür Derneği'nde sahneye çıktığını, babasının desteğiyle başladığı sanat yolculuğunu o günden sonra sürdürdüğünü ifade etti.

Yücel, çocukluğunda kendisindeki yeteneği fark eden ve onu cesaretlendiren babasını bugün de minnetle andığını dile getirdi.

Babasının entelektüel bir eğitimden gelmemesine rağmen sinema ve edebiyata büyük ilgi duyduğunu aktaran Yücel, emekli astsubay olan babasının kendisine küçük yaşlardan itibaren kitap özetleri hazırlattığını ve kültürel gelişimini desteklediğini anlattı.

Yücel, oyunculuğun düşünceden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizerek, sanatçının hayatı ve toplumsal meseleleri sorgulayan, bunlardan sorumluluk duyan bir yerde durduğu görüşünü paylaştı.

Sanatın kendisi için esaret altında kalmak olduğu yorumunu yapan Uğur Yücel, "Bir şey seyredersin o eserin gücü o kadar güçlüdür ki, kalakalırsın bir resme bakmak gibi. O resimden, müzikten, sinemadan kendini alamazsın. İşte o zaman karşımıza sanat ve sanatçı diye bir şey çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Uğur Yücel, hayatı boyunca ünlü biri olduğunu hissetmek bile istemediğini söyleyerek, "Çünkü benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü tanınır olmak çok kolay bir şeydir. Bütün tanınmış, ünlü dediğiniz insanlara bakın, içinden kaçına değer verirsiniz? Dolayısıyla değer peşinde koşan değer kazanıyor. Daha çocukken konservatuvara girdiğin zaman, diğerlerinden farklı bakıyorsun hayata." dedi.

Konuşmasında, dünyanın hiçbir yerinde tam anlamıyla çevre bilincinin olmadığına da dikkati çeken Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim gerçek anlamda ilgilendiğim iklim meselesi, zannediyorum bugün Türkiye'de de konuşulmayan bir mesele. İnsanlar teknolojiden, iklim bozukluğundan dertleniyorlar ama bu dertlenmeyle bir şey değişmiyor, dünya ısınmaya devam ediyor. Teknoloji de öylesine bir yere geldi ki şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü yapay zeka diye insan kendi zekasıyla, bir tür zeka türü yarattı ve ondan korkuyor. Zaten kendi tabiatına yeterince zarar vermişsin. O kadar çok yönlü bir konu ki neresinden anlatacağımı bilmiyorum. Yani insan kendi mahvettiği doğayı, yeniden kurabilmek için milyonlarca para harcıyor ve o doğayı da koruyamıyor."