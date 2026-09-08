Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Toptaş Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Kumluca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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