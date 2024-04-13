Antalya\'daki teleferik kazasında 98 kişi kurtarıldı

Güncel

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İran\'dan İsrail\'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300 füze ve İHA ile saldırdılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasının ardından asılı kalan kabinlerden 98 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yerlikaya, 7 helikopter, 543 personel, 108 araç ve 4 ambulans ile bir drone'un kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya X hesabından, Antalya'da devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Yerlikaya'nın saat 07.15 itibarıyla yaptığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bölgeye, AFAD, jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve

6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."