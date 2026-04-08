Antalya\'daki Trafik Kazasında 7 Ölü

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan yönetimindeki 15 ADU 494 plakalı minibüs ile Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı, bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından minibüs hurdaya döndü. Bölgeye AFAD ekipleri ile Bucak İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu minibüste sıkışan 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile araçta bulunan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır ve Yeter Gümüş yaşamını yitirdi. Yaralanan Esin K., Zülgariye Ö. ile beton mikseri sürücüsü Gürkan G.'nin hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.