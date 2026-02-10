Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı, Kievli Öğrencilerin Tasarımlarıyla Yenilendi - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı, Kievli Öğrencilerin Tasarımlarıyla Yenilendi

10.02.2026 11:13  Güncelleme: 12:13
Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle yenilenen Ukrayna Kültür Parkı, Kiev Dragomanov Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan özgün tasarımlarla zenginleşti. Park, Ukrayna kültürünü yansıtan sanat eserleriyle donatıldı ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Ukrayna Kültür Parkı, Kiev Dragomanov Üniversitesi Tasarım Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan özgün tasarımlarla yenilendi. Park, Ukrayna'nın kültürel mirasını yansıtan sanatsal ve sembolik unsurlarla yeniden kurgulandı.

Antalya'daki Ukrayna Kültür Parkı, Ukrayna Ailesi Derneği'nin girişimi ve Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle Temmuz 2019'da açıldı. 2025 yılında Antalya Ukrayna Konsolosluğu'nun önerisiyle başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Kiev Dragomanov Üniversitesi Tasarım Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı projeler hayata geçirildi. Genç tasarımcıların çalışmalarıyla parkta kamelyalar sanatsal resimlerle süslendi, metal park heykelleri yerleştirildi, elektrik altyapısı yenilendi ve ağaç aydınlatmaları yapıldı.

Parkın gece görünümü güçlendirildi

Yenileme sürecinde ayrıca, yaşam yolunu, aile hafızasını, bereketi, korunmayı ve kuşaklar arası bağı simgeleyen geleneksel Ukrayna dokuması ruşnık için özel bir zemin oluşturuldu. Genç tasarımcıların çalışmalarıyla parkın merkezine, Ukrayna kültüründe yaşamı, yeniden doğuşu ve manevi mirası simgeleyen geleneksel Paskalya yumurtası Pısanka heykeli yerleştirildi. Pısanka üzerindeki buğday başakları; ekmeği, yaşamın özünü, bereketi, refahı ve toprakla soyun birlikteliğini simgeliyor. Parka ayrıca Ukrayna motifleriyle bezeli 28 adet metal fener yerleştirildi. Ukrayna'ya özgü mavi ve sarı tonlarda yapılan aydınlatmalarla parkın gece görünümü güçlendirildi.

Parkta çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor

Antalya Ukrayna Konsolos Vekili Yuliia Kuchma, parkın açılışından bu yana Muratpaşa Belediyesi'nin desteğini vurgulayarak, Ukrayna Kültür Parkı'nın bugün kentteki Ukrayna toplumu için önemli bir kültürel buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Kuchma, parkın Ukraynalı diplomatların ve resmi temsilcilerin ziyaret programlarında yer aldığını, alanda anma törenleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Parkın gelişiminin süreceğini aktaran Kuchma, yeni peyzaj düzenlemeleri ve bilgilendirici QR kod uygulamalarının da planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ukrayna, Kültür, Güncel, Sanat, Kiev, Son Dakika

