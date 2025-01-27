Antalya\'daki Yangında Yaralanan İşçilerin Durumu İyi

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3 İŞÇİ İLE İTFAİYE GÖREVLİSİNİN DURUMU İYİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı inşaatta çıkan yangında yaralanan 4 işçiden 3'ünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu diğer işçinin hastanelik bir durumu olmadığı öğrenildi. 1 itfaiye erinin de yüksekten düşme sonucu hastaneye sevk edildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemizin acil servisine akşam saatlerinde Alanya'da meydana gelen yangına bağlı olarak toplamda 4 kişi getirilmiştir. Bu kişilerden 3'ü otelde çalışan inşaat işçisi, 1'i ise itfaiye eridir. Dumandan etkilenen hastalarımızın genel durumu iyidir, herhangi bir yanıkları bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 2 hastamız gözlem amaçlı servise yatırılmış olup, takibi yapılmakta ve oksijen tedavisi uygulanmaktadır. Bir diğer hastamızın tedavisi ise 2. Basamak Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etmektedir. Bilinci açık, genel durumu iyi olup, takibi ve oksijen tedavisi sürdürülmektedir. Yangına müdahale sırasında 4-5 metre yükseklikten düşen itfaiye erimizin ilk müdahalesi acil servisimizde yapılmıştır. Yapılan tetkiklerde düşmeye bağlı herhangi bir travma saptanmamış, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra taburcu edilmiştir. Sağlık çalışanlarımız gereken tüm müdahaleleri eksiksiz şekilde yerine getirmektedir. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

YANGINDAN KURTARILAN KEDİ TEDAVİYE ALINDI

Öte yandan yangın sırasında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bakıma alındı. Yangında inşaat alanında bulunan ve vücudunda kısmi yanıklarla birlikte dumandan etkilenen kedinin bakım süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bugün Cikcilli Mahallemizde çıkan yangın, hepimize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. İnşaatın bodrum katından kurtarılan can dostumuz, Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce hızlı bir şekilde kliniğe aldırılmıştır. İlk müdahalesi yapılan minik dostumuzun durumu maalesef ciddiyetini koruyor. Onu hayata bağlamak için personelimiz elinden geleni yapıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylık diliyor, duyarlılığını eksik etmeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.