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Antalya değil Trabzon... Vatandaşlar Trabzon'da deniz sezonunu açtı

TRABZON - Trabzon'da hava sıcaklığının Nisan ayında 30 dereceye yaklaşması ile birlikte deniz sezonu da erken açıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Beşirli sahilinde havaların ısınmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar soluğu deniz kenarında aldı. Trabzon'da deniz mevsimi erken açılırken ortaya adeta Antalya'yı aratmayan görüntüler çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

40 yıldır deniz suyu sıcaklığına bakmadan denize girdiğini belirten 60 yaşındaki Cengiz Aytekin, bu sayede hiç hastalanmadığını söyledi. Deniz suyunun soğuk olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilerek denize girdiğini belirten Aytekin, "60 yaşındayım. 40 yıldır buraya gelir yüzerim, futbol oynarım sporumu yaparım dolayısıyla spor benim aşkım. Deniz suyunun soğuk olması benim için önemli değil girerim yaz kış ayırt etmem girerim. Kendine güvenen gelsin yüzsün çelik gibi olurlar hasta, grip olmazlar. Şu anda deniz suyu soğuk ama insan girince çelik gibi oluyor. Genelde deniz mevsimi Haziran ayı başlarında başlar ancak bizim için Haziran-Ocak ayı hiç fark etmiyor" dedi.