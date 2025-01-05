Antalya, Deniz Kirliğine Geçit Vermiyor: 103 Milyon TL İdari Ceza

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Türkiye bir rekora daha imza attı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile 2024 yılında denizi kirlettiği tespit edilen 83 gemiye 103 milyon 363 bin 641 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte Akdeniz'in denizi temiz tutmak için 5 Temmuz 2023 tarihinde EGDS sistemini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasındaki sorumluluk sahasını PTZ ve termal kameralarla izliyor. EGDS merkezinden 7/24 kameralarla izlenen Antalya körfezinde denizi kirlettiği tespit edilen teknelere hızla müdahale ediliyor.

3 kilometre mesafeden net görüntü

Sistem kapsamında 22 ayrı noktaya 40 kat optik büyüme özelliğine sahip PTZ kameralar ve otomatik tanıma sistemine sahip termal kameralar ile Balıkçı Barınağı üzerinde 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor.

1,5 yılda toplam 134 milyon lira ceza

EGDS ile 2024 yılında 83 gemi kaynaklı deniz kirliliğine toplamda 103 milyon 363 bin 641 TL idari para cezası uygulandı. EGDS sisteminin devreye girdiği 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise toplamda 134 milyon 234 bin 62 TL cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi'nin gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik cezalardan elde edilen gelir ise yine çevre projelerinde değerlendiriliyor.