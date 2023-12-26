 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Dinler Bahçesi'nde Noel Ayini Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Dinler Bahçesi'nde Noel Ayini Düzenlendi

Antalya'da bulunan Dinler Bahçesi'nde, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu alanda Noel ayini düzenlendi. Belek Turizm Merkezi'ndeki küçük kilisede gerçekleştirilen ayine, kentte yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı. Ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli Alman papaz Ludger Paskert yönetti. Katılımcılar Noeli kutladığı ayinde ilahiler okundu ve barış ve dostluk mesajları verildi.

26.12.2023 - 12:23,  Güncelleme: 12:43
Abone Ol

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hoşgörü (Dinler) Bahçesi'nde, yerleşik yabancılar ile otellere tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde, içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü Bahçesi'nde, Noel ayını düzenlendi. Antalya'da yerleşik yaşayanlar ile tatil için gelen Hristiyanların katılımıyla yapılan ayini Antalya Kilisesi'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti. Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde Ludger Paskert, Noel'i kutladı. Ardından Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Piyano resitalinin ardından ayin sona erdi.

Antalya\'da Dinler Bahçesi\'nde Noel Ayini Düzenlendi
Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Cami, Noel, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Dinler Bahçesi'nde Noel Ayini Düzenlendi - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:57:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Dinler Bahçesi'nde Noel Ayini Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement