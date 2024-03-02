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Antalya Diplomasi Forumu 2024

Antalya Diplomasi Forumu 2024

Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen panelde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Karadeniz bölgesinde güvenliğin nasıl sürdürülebileceği ele alındı. Panelde konuşan yetkililer, Karadeniz'in güvenliğinin önemine vurgu yaparak, bölgedeki sorunların çözümü için işbirliği çağrısında bulundu.

02.03.2024 20:05
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Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenen "Karadeniz: Bölgesel Sahiplenme Versiyon 2.0?" başlıklı panelde özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Karadeniz bölgesinde güvenliğin nasıl sürdürülebileceği ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam eden forum kapsamında moderatörlüğünü gazeteci Maria Ramos'un üstlendiği panele Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitskiy ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu katıldı.

Panelde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Bozay, Karadeniz bölgesinin güvenliğinin önemine işaret ederek, "Karadeniz, tarihten beri İpek Yolu'nun parçasıydı biliyorsunuz." dedi.

Bozay, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması nedeniyle Afrika ülkelerinde ekmek üretiminde ciddi sorunların yaşandığını belirterek, "Savaş başladıktan sonra 7 dolarlık bir ürün (tahıl), 12 dolara kadar çıktı ve Mısır'da, Afrika'da ekmek üretiminde ciddi sorunlar ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Karadeniz'in, dünya genelindeki tahıl ürünleri taşımacılığı alanında büyük öneme sahip olduğuna dikkati çeken Bozay, bölgenin güvenliği açısından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin öneminin altını çizdi.

Bozay, Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması ve güçlendirilmesi yönünde Türkiye olarak adil diplomasi yürüttüklerine dikkati çekti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne önem verdiklerini vurgulayan Bozay, zamanında Kırım'ın ilhak edilmesine de en büyük tepki veren ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için çözüm yollarının bulunması gerektiğini kaydetti.

Bozay, Karadeniz'de iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi diğer sorunların çözümünün de ele alınması gerektiğini dile getirerek, "Bütün bu (Karadeniz'deki) sorunların ortasında Türkiye oluyor yani Karadeniz'de olan her şeyin doğrudan bize (Türkiye) etkisi oluyor. Bizler, en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'da devam eden savaşın Karadeniz'deki ticaret akışını engellediğine dikkati çeken Bozay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaret çok önemlidir. Elbette savaş (Rusya-Ukrayna Savaşı) ticaretin yapılması önünde bir engel ama bu bölgede daha çok iyi bir işbirliğine sahip olunması gerekiyor. Bölge, elbette tarihten bu yana birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldı ama iyi bir operasyon yürüterek bunu daha iyi hale getirebiliriz. Tüm bakış açımızı yenilememiz gerekiyor. Bu savaşı bitirmek adına birçok şey yapmamız ve emin olmamız gerekiyor. Türkiye'nin pozisyonu zaten belli, güvenliğin ne pahasına olursa olsun sağlanması gerekir."

Bozay, Karadeniz'deki sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Karadeniz'in güvenliği ön plana çıktı

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Karadeniz bölgesinin güvenliğinin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra özelikle ön plana çıktığını belirterek, "Çünkü Karadeniz, korozyon mekanı olmaya başladı." dedi.

Karadeniz bölgesinin güvenliğini güçlendirmek için bölge ülkelerini ortak çaba sarf etmeye çağıran Odobescu, "Bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği içinde olmaları ve net projelerin üzerinde çalışmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Odobescu, Rusya'nın 2008'de Gürcistan, 2014 ve 2022'de Ukrayna'ya düzenlediği saldırıların ardından bölge güvenliğinin artırılmasının daha büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, NATO ülkeleri Türkiye, Romanya ve Bulgaristan olarak bu yönde Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile ortak çalışılması gerektiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Karadeniz'deki mayın tehlikesinin bugüne kadar devam ettiğini, bu yönde Türkiye ve diğer ortaklarla çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Odobescu, "Öncelikle bu mayınları tespit etmemiz, sonra da Karadeniz'i mayınlardan temizlememiz gerekiyor." dedi.

Odobescu, Rusya'yı bölgedeki ülkelere saldırı politikası uygulamakla suçlayarak, "Çok açık olmamız lazım, dürüst olalım. Biz, Rusya'nın davranışını caydırıcı kılmak konusunda başarısız kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile her zaman işbirliğimiz oldu"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitskiy, forumda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antalya Diplomasi Forumu 2024'ün gerçekleştirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Toçitskiy, yıllar öncesine kadar Karadeniz'in Ukrayna için serbest dolaşımın ve ticaretin yapıldığı bir yer olduğunu belirterek, artık bunların hepsinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Rusya'nın 2014'te yasa dışı olarak Kırım'ı ilhak etmesinden ötürü bölgede krizin ortaya çıktığına dikkati çeken Toçitskiy, "Kırım meselesi (Karadeniz'de), böyle bir krizin başlangıcı oldu. Eskiden bu bölgede barış içinde yaşayan insanlar aniden siyasi, silahlı, nükleer tehditlerin olduğu bir döneme girdi." dedi.

Toçitskiy, Rusya'yı geçen yıl Ukrayna'daki Kahovka Barajı'na saldırı düzenlemekle suçlayarak, barajın yıkılmasının Karadeniz için ekolojik sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Karadeniz'de hem güvenliğin güçlendirilmesi hem de ekolojik sorunların önlenmesi yönünde bölgedeki ülkelerin işbirliği içinde olması gerektiğinin altını çizen Toçitskiy, "Son 10 yıldır müzakereler veya başka konular olsun, Türkiye ile her zaman işbirliğimiz oldu. Özelikle de Türkiye, Karadeniz'de (Ukrayna için) en önemli ihracat ülkesidir." diye konuştu.

Toçitskiy, Ukrayna'da savaşın devam ettiğini, ülkesinin ordusunun demokrasi, küresel güvenlik ve toprak bütünlüğü için mücadele verdiğini kaydetti ve "Savaş devam ediyor. Emin olun ki hiçbir ülke, Ukrayna kadar barış isteyemez." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy, ülkesine gönderilen insani yardımlar, Karadeniz'in mayınlardan temizlemesi gibi desteklerden dolayı başta Türkiye olmak üzere bölgedeki ülkelere teşekkürlerini iletti.

"Savaş, sadece Ukrayna'yı ilgilendiren bir husus değil"

ABD'nin silah yardımı konusundaki soru üzerine Toçitskiy, bu ülkede düzenlenecek başkanlık seçimlerinden çıkan herhangi bir sonuca rağmen Ukrayna'ya desteğin ortadan kalkmasını beklemediklerini ve seçim sonuçlarını destekleyeceklerini belirterek, "Çünkü bu savaş, sadece Ukrayna'yı ilgilendiren bir husus değil. Bu konu (savaş) demokrasinin geleceğini belirleyecektir." dedi.

Toçitskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarından tüm askeri birliklerini geri çekmesi ve Ukrayna genelinde savaş nedeniyle meydana gelen yıkımın maddi olarak karşılanması gerektiğini söyledi.

"Bizim için en önemli konulardan biri, Karadeniz bölgesi için güvenliktir"

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, forumun önemine işaret ederek, "Elbette birçok foruma katıldım ama 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun, katılım ve içerik açısından birçok foruma göre daha geniş kapsamlı olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden savaşın, Karadeniz bölgesinin önemini daha net şekilde ortaya çıkardığını savunan Comanescu, "Bizim için en önemli konulardan biri, tabii ki Karadeniz bölgesi için güvenliktir. Burada ciddi bir güvenlikten bahsetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Comanescu, savaş nedeniyle bölgedeki krizden çıkış yolu bulunmasının şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu savaşın (Rusya-Ukrayna Savaşı) sona erdirilmesi, bu krizin sona erdirilmesi için tam bir uyumluluk içerisinde bulunulması gerekiyor. Bunun uluslararası kurallar çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bu güvenlik orta ve uzun vadeli olmalıdır."

Kaynak: AA

Güvenlik, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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