Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen baykuş yavruları doğaya bırakılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen baykuş yavruları doğaya bırakılacak

Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda tedavi edilen baykuş yavruları doğaya bırakılacak

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan ve tedavi edilen 3 baykuş yavrusu, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya salınacak. Doğal Yaşam Parkı, vahşi hayvanların tedavi edilip doğal yaşama döndürüldüğü önemli bir kurtarma hayvanat bahçesi olarak hizmet vermektedir. Şu anda parkta tedavi edilen ve bakımları yapılan birçok hayvan bulunmaktadır.

23.05.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulunan ve Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alınan 3 baykuş yavrusu, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan klinikte, çeşitli nedenlerle yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar tedavi edilip, doğal yaşama döndürülüyor.

Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince terkedilmiş bulunan 3 baykuş yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Özenle beslenen ve bakımları yapılan yavrular, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya salınacak.

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı'nın Batı Akdeniz havzasının önemli kurtarma hayvanat bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

Getirilen baykuşların durumlarının iyi olduğunu belirten Arsun, "Yavru baykuşlarımızın beslenme ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yetişkinliğe erişinceye kadar misafirimiz olacaklar." dedi.

Doğal Yaşam Parkı'nda birçok hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini dile getiren Arsun, "Kliniğe getirilen alaca baykuş, küçük baykuş ve peçeli baykuş yavrularını besledik. Ayrıca yaralı bir çoban aldatanı ve bir saz delicesinin tedavisini yaptık. Şu anda tedavisi devam eden ve paraliz durumu gözlemlediğimiz bir sincabımız da var. İlk hedefimiz bu canlıları doğal ortamlarına kavuşturmak. Ancak bazıları doğaya dönemiyor ve bu hayvanlar park içinde yaşamlarını sürdürüyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Akdeniz, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen baykuş yavruları doğaya bırakılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 15:30:15. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen baykuş yavruları doğaya bırakılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement