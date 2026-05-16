Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Lemur Zabumafu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Lemur Zabumafu

16.05.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Doğal Yaşam Parkı, yeni yavru lemur Zabumafu ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı, lemur ailesinin yeni üyesi Zabumafu ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sosyal yapıları ve hareketli halleriyle dikkati çeken lemurların yaşam alanında yaşanan renkli görüntüler, ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın en sevilen sakinlerinden olan lemurlar, doğal yaşam koşullarına uygun şekilde hazırlanan özel alanlarda yaşamlarını sürdürüyor. Günün büyük bölümünü hareket halinde geçiren lemurlar, kimi zaman güneşlenerek dinleniyor, kimi zaman ise kendi aralarındaki sosyal etkileşimlerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Grup halinde hareket etmeleri ve oyun dolu davranışları, doğal yaşamın samimi görüntülerini ortaya çıkarıyor.

AİLEYE YENİ ÜYE

Son günlerde lemur ailesinde bir hareketlilik yaşanıyor. Parktaki hareketliliğin en dikkat çekici nedeni ise geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen yavru lemur oldu. Doğum ve bakım süreci park yetkilileri tarafından özenle yürütülen yavru lemur, bir süre annesiyle birlikte gözlem altında tutulduktan sonra yaşam alanına uyum sağlamaya başladı. Henüz annesinin kucağından ayrılmayan minik yavruya, Zabumafu ismi verildi. Yavrunun yeni ailesiyle yaşadığı özel anlar ise özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Park yetkilileri, lemurların genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakım süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtiyor. Doğal yaşam alanına uygun koşullarda yaşamlarını sürdüren lemurlar, ziyaretçilere hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Özellikle yavrunun da aralarına katılmasıyla birlikte parkta lemurlara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Lemur Zabumafu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:36:16. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Lemur Zabumafu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.