Antalya Elmalı\'da 12. Temsili Yörük Göçü\'nde Başkan Vekili Özdemir coşkuya ortak oldu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 12. Temsili Yörük Göçü'ne katıldı. Renkli görüntülere sahne olan göçte konuşan Özdemir, "Yörük kültürü türküsüyle, duasıyla, sofrasıyla, göçüyle ve ateşiyle ve en önemlisi insanının gönül zenginliğiyle bu toprakların en güçlü değerlerindendir" dedi.

Elmalı 12. Temsili Yörük Göçü bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yörük göçüne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, milletvekilleri, Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Çetin, muhtarlar ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük Türkmen Dernekleri ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan Elmalı'daki yörük göçünde güzergah boyunca renkli görüntüler yaşandı. Yörük kıyafetleri içerisinde göçe katılan yörükler, kültürlerini ve tüm yönleriyle yaşattı. Elmalı'nın köklü Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen temsili Yörük göçüne katılan protokol üyeleri de en önde yürüyerek coşkuya ortak oldu.

"YÖRÜK KÜLTÜRÜ BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ"

Yörük göçünün ardından gerçekleşen törende konuşan Özdemir, yörük kültürünün bu toprakların en büyük zenginliği olduğunu belirterek, "Bugün Elmalı yörük göçümüzde sokaklar, yollar yine şenlendi, meydanlar doldu, davullar çaldı, türküler yükseldi. Yüzyıllardır bu büyük topraklarda yaşayan bu büyük kültürü, güçlü bir mirası ve bizi biz yapan değerleri, kadim kentimiz Elmalı'da bir yörük kızı olarak sizlerle birlikte yaşatıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

"ATALARIMIZDAN KALAN EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Elmalı'nın yörük kültürünün, geleneklerin, dayanışmanın ve 674 yıllık güreş geleneğinin en güçlü şekilde yaşatıldığı bir merkez olduğunu söyleyen Özdemir, "Yörüklük obada ekmeğini bölüşmek, yolda yükünü paylaşmak, dara düşenin elinden tutmaktır. Yörüklük alın teridir, çalışkanlıktır, mertliktir, dayanışmadır. Yörük kültürü türküsüyle, duasıyla, sofrasıyla, göçüyle ve ateşiyle ve en önemlisi insanının gönül zenginliğiyle bu toprakların en güçlü değerlerindendir. Bugün burada yaptığımız yörük göçü geçmişimizle geleceğimiz arasında kurduğumuz en önemli köprülerden biridir. Bize düşen atalarımızdan kalan bu emanete sahip çıkmak, onu yaşatmak ve çocuklarımıza, gençlerimize gururla aktarmaktır" diye konuştu.

"ANTALYA'YI SİZLERLE BİRLİKTE BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Elmalı yörük göçüne Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörük obalarına ve bu geleneğe sahip çıkan ve yaşatan başta Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Elmalı Batı Toroslar Yörük Türkmen obaları derneği ile Elmalı halkına teşekkür eden Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerel kültüre sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Özdemir, "Özümüze sahip çıkmaya, üreticinizin yanında olmaya, ilçelerimizin değerlerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Biz Antalya'ya hizmeti sadece yol yapmak, meydan yapmak olarak görmüyoruz. Kültürüyle, insanıyla, emeğiyle ve kadim değerleriyle Antalyamızı sizlerle birlikte büyütmeye devam ediyoruz. Obalarımızın yolu açık, göçümüz bereketli olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi davet etsin" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR AÇILIŞA KATILDI

Özdemir, ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi'nde hizmet verecek Elmalı Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'nin açılışına da katıldı. Özdemir, kurumların iş birliğiyle Elmalı'ya kazandırılan merkezin şifa getirmesini diledi.