Antalya Gazipaşa'da otomobil beton bariyerlere çarptı, takla atınca 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da otomobil beton bariyerlere çarptı, takla atınca 2 kişi yaralandı

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Antalya Gazipaşa\'da otomobil beton bariyerlere çarptı, takla atınca 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kahyalar Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

E.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahyalar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Takla atan otomobildeki sürücü ile yanında bulunan İ.Ö. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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