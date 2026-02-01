Antalya Halk Ekmek'ten 2025 Yılında 5 Milyonluk Üretim - Son Dakika
Antalya Halk Ekmek'ten 2025 Yılında 5 Milyonluk Üretim

01.02.2026 10:49  Güncelleme: 11:37
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait EKDAĞ A.Ş, 2025 yılında Döşemealtı Halk Ekmek Fabrikası'ndan 5 milyon ekmek ve unlu mamul üreterek uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara hizmet vermeye devam etti. Farklı ekmek çeşitleriyle vatandaşların sofralarına ulaşan Halk Ekmek, 74 satış noktasıyla kaliteli ve sağlıklı ürünleri sunuyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş, 2025 yılında uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürdü. Döşemealtı Halk Ekmek Fabrikası'nda modern ve hijyenik koşullarda üretilen 5 milyon adet ekmek ve unlu mamül, kent genelindeki büfeler aracılığıyla vatandaşla buluşturuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açtığı Halk Ekmek Fabrikası, 2025 yılında da uygun fiyatlı ve sağlıklı ürünleri Antalyalıların sofralarına taşımaya devam etti. EKDAĞ A.Ş.'ye bağlı Döşemealtı'nda faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda gerçekleştirilen üretimle, 2025 yılı toplamında 5 milyon adet ekmek ve unlu mamul üretildi.

Ürün çeşitliliğiyle dikkati çeken Halk Ekmek'te, beyaz ekmeğin yanı sıra kepekli, köy, tam buğday, çavdar ve çok tahıllı gibi alternatifler ile roll, tost, sandviç, hamburger ekmeği ve pide çeşitleri olmak üzere 25 çeşit ürün vatandaşın tercihine sunuldu. Üretimde en yüksek pay 3 milyon 686 bin adet ile 200 gram beyaz ekmekte gerçekleşti. Daha sağlıklı beslenme tercih edenler için kepekli, köy, tam buğday, çavdar, çok tahıllı ve sarı buğday ürünlerinde ise 520 bin adet üretim gerçekleşti.

74 noktada satış

Halk Ekmek ürünleri; Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki büfeler aracılığıyla vatandaşa ulaşıyor. Merkez ilçelerde bulunan 74 satış noktasında vatandaşlar uygun fiyatlı ekmeğe kolayca erişebiliyor. Ayrıca, EKDAĞ A.Ş kiosk noktalarını çoğaltarak vatandaşın uygun ve taze ekmeğe ulaşmasını kolaylaştıracak.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Döşemealtı, Halk Ekmek, Antalya, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Son Dakika

12:08
