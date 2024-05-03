Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan bir kişi, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırarak 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Şüpheli gözaltına alındı.

03.05.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) yaralandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı aynı ilçedeki Atatürk Caddesi'nde yürürken gözaltına alındı.

Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

Şüpheli İ.S. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İ.S, bu sırada "Neden öldürdünüz?" diye soran gazetecilere, "Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:34:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Huzurevi Saldırısı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement