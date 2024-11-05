Antalya İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başladı.

Başvuranların yetenek sınavları sonucunda kabul edildiği konservatuvarda bu yıl bin 841 öğrenci eğitim alıyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda, 58 profesyonel eğitmen, öğrencilerin gelişime katkı sağlıyor. Her yaştan sanatseverin bir araya geldiği konservatuvarda, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tiyatro, Halk Oyunları, Şan Bölümü ve Enstrüman Eğitimi gibi çeşitli alanlarda akademik düzeyde eğitimler veriliyor.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila, öğrenci sayısında, geçen yıla oranla yüzde 43'lük bir artış olduğunu belirterek, "Gençlik orkestrası, gitar orkestrası, bağlama orkestrası gibi yeni oluşumlarımız var. Konservatuvar olarak öğrencilerimizin iyi birer sanatçı olmasını ve gerçek sanatı halkımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yıl, icra heyetleri, korolar, halk oyunları ekipleri ve tiyatro ekipleriyle birlikte 30'u aşkın etkinlik planlamaktayız. Antalya'yı sanatla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

"Hayatımıza daha disiplinli ve düzenli devam ediyoruz"

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda eğitim alan öğrenciler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getidi:

-Piyano öğrencisi Azra Erkış: "Burası bana çok şey kattı. Büyük aşamalar kaydettim. Bu süreçte Londra merkezli bir sınava girip kazandım. Bu sayede de yurt dışında burslu okuma şansı elde ettim. Bu noktaya gelmem konusunda sağladığı katkılar ve imkanlardan dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'ndaki herkese çok teşekkür ederim."

-Gençlik Korosu öğrencisi Elifnaz Sezer: "Aldığım tüm eğitimlerden çok memnunum. Daha uzun yıllar burada olmayı istiyorum."

-Piyano öğrencisi Dilek Osmanlı: "Burada aldığım piyano dersleri sayesinde yurt dışında birçok yarışmaya katıldım ve ödüller aldım. Piyanoyla olan bağım güçlendi. Piyano öğretmenliği yapmayı çok isterim. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde çalmayı hayal ediyorum ve bunun için de hazırlıklarıma devam ediyorum."

- İsmail Aras Sağlam, Mehmet Deniz Sağlam ve Şerife Roza Sağlam kardeşler: "Piyano, okul derslerimizdeki başarımıza da olumlu katkı sağlıyor. Günlük ve düzenli çalışma yapıyoruz. Piyano, el-göz koordinasyonunun yanı sıra sayısal zekamızı da geliştiriyor. Derslerimize daha kolay odaklanabiliyoruz. Hayatımıza daha disiplinli ve düzenli devam ediyoruz. 3 kardeş olarak küçük yaşta başladığımız piyano eğitimini İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda bölüm öğrencisi olarak devam ediyoruz. Hem bireysel olarak piyano çalıyoruz. Hem de 3 kardeş birlikte, 6 el çalıyoruz. Öğretmenimiz Rufina Bahadır'a ve Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz."