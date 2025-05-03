Antalya Kahve Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Kahve Festivali Başladı

Antalya'da düzenlenen kahve festivalinde 150 marka ve barista bir araya geliyor, etkinlikler sürüyor.

03.05.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen kahve festivali başladı.

Muratpaşa ilçesindeki Cam Piramit'te Dream Sales Machine tarafından gerçekleştirilen festivalde 150 kahve markasının standı yer alıyor.

Festival, kahve sektörünün en yenilikçi markalarını, yaratıcı baristaları, kahve üreticilerini ve ekipman firmalarını tek çatı altında buluşturuyor.

Katılımcılar üçüncü nesil kahvelerden soğuk demleme çeşitlerine kadar birçok farklı kahveyi tatma fırsatı bulurken, kahve kültürüne dair yeni bilgiler ediniyor.

???????Festival kapsamında farklı müzik türlerinden sanatçılar, kahve severlere hem ruhlarını dinlendirecek hem de etkinliğe renk katacak bir atmosfer sunuyor.

Festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biri de kahve profesyonellerinin yeteneklerini sergileyeceği Clush of Cups yarışması olacak.

Alanında uzman baristalar, en iyi kahve deneyimini sunmak için kıyasıya rekabet edecek. Yarışma, kahve dünyasının en iyi isimlerini bir araya getirirken, izleyicilere de nefes kesen bir deneyim sunacak.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, antalya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Kahve Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:38:15. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Kahve Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.