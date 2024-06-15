Antalya kara yolunda Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu

Antalya kara yolunda Kurban Bayramı öncesi trafikteki araç sayısı arttı.
Beyşehir-Derebucak-Serik ilçesi güzergahlı Konya-Antalya kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.
Beyşehir ilçe giriş ve çıkışlarında trafikte aksama yaşanmaması için trafik polisleri uygulamalarını artırdı.
Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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