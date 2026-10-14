Antalya Kaş\'ta Akdağ\'ın zirvesine mevsimin ilk karı gece saatlerinde yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Gömbe Mahallesi'nde 3 bin 24 metre rakımlı Akdağ'a gece saatlerinde kar yağdı.

Dağın zirvesinin beyaza büründüğünü gören mahalle sakinleri, fotoğraf çekti.

Bölgede çobanlık yapan Yusuf Taşkıran, karın geçen yıla göre erken yağdığını ancak bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.