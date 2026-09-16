Antalya Kemer'de Çamyuva Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 25 arazöz ekibi ve 6 yangın gönüllüsü katıldı; ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi. 2 helikopterin yanı sıra Kemer Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 25 arazöz ekibi ve 6 yangın gönüllüsünün katıldığı çalışmaların ardından alevler, kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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