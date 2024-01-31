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Kemer'de turizm amaçlı konut kiralaması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kemer'de turizm amaçlı konut kiralaması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kemer\'de turizm amaçlı konut kiralaması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, turizm amaçlı konutların kiralanmasına ilişkin yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, konutlarda 100 günden kısa süreli kiralamalar için izin belgesi alma zorunluluğu olduğu ve başvuruların 1 Ocak'ta başladığı belirtildi. Aynı binadaki konutlar için tek başvuru yapılabilmesi ve başvuruların değerlendirilerek belgelendirme işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.

31.01.2024 20:39
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Antalya'nın Kemer ilçesinde konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (KETOB) ilçedeki bir otelde yapılan toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunla ilgili kentin çeşitli ilçelerinde toplantılar yaptıklarını anlattı.

İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Hakan Seven ise turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuru süreci ve kanunla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Konutlarda 100 günden fazla yapılan kiralamaların kapsam dışında tutulduğunu söyleyen Seven, "Kiralanan konutun kiracı tarafından hangi amaçta kullanılacağına bakılmaksızın, 100 gün ve daha kısa süreyle kiralama yapılıyorsa bu belgeyi alma zorunluğu var. Amacın önemi yok. Yıl sonuna kadar olmak üzere bir belge düzenlenecek. Yıl sonunda bu belgeler iptal olacak. Başvurular 1 Ocak'ta başladı. Başvurular, başvuru tarihinden üç ay içinde sonuçlandırılacak." diye konuştu.

Seven, izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlar hakkında ise idari para cezası uygulanacağını belirtti.

Aynı binadaki konutlar için yapılacak başvuruya ilişkin Seven, "Aynı binada, aynı kişiye ait konutlar için tek başvuru yapılabilecek. Bir apartmanda iki başvuru yapılacaksa ikisinin de aynı başvuruya konması mümkün. Ancak villa ya da müstakil bir konutsa bunlar için tek tek başvurulması gerekiyor. Başvurular, Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığınca değerlendirilecek. Ardından il müdürlüğümüz tarafından değerlendirilecek ve belgelendirme işlemleri yapılacak. Mevcut evraklar uygun bulunmazsa otomatik olarak reddedilecek. Ayrıca bir binada başvuru 5'ten fazla olursa iş yeri açmaya çalışma ruhsatı gibi bir zorunluluk var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Köker ve Seven, vatandaşların kanun ve yönetmeliğe ilişkin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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İlknur Selçuk, Antalya, Kemer, Antalya, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de turizm amaçlı konut kiralaması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemer'de turizm amaçlı konut kiralaması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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