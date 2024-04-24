Antalya Kemer\'de Midibüste Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde, seyir halindeki bir midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemer-Antalya kara yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen, 18 otel personelini taşıyan midibüsün motor kısmından alev çıkmaya başladı.
Alevleri gören sürücü, midibüsü güvenli bir noktada durdurduktan sonra personeli indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.
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