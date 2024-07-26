Antalya Kemer'deki Orman Yangını Sonrası Ekilen Tohumlar Filizleniyor - Son Dakika
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Antalya Kemer'deki Orman Yangını Sonrası Ekilen Tohumlar Filizleniyor

Geçen yıl Kemer ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye ekilen tohumlar yeşermeye başladı. Kızılçam tohumlarıyla yapılan ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra bazı alanlar doğal ağaçlandırmaya bırakıldı. Ayrıca, yasa dışı otlatmayı engellemek için bölgeye uzun tel çitler çekildi. Bölgenin taşlı kısımlarına ise Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikilecek.

26.07.2024 11:11
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.

Göynük Mahallesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda 24 Temmuz 2023'te çıkan ve 400 hektarlık alanda etkili olan yangının hemen ardından bölgede ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Milli Park Şefliği ekiplerince bölgeye 1100 kilogram kızılçam tohumu ekildi. Bazı alanlar ise doğal ağaçlandırmaya bırakıldı. Değirmendere tarafına yasa dışı otlatmayı engellemek amacıyla 6 bin 250 metre uzunluğunda tel çit çekildi.

Yangından bir yıl sonra bölgeye ekilen tohumların yeşerdiği görüldü.

Bölgenin taşlı kısımlarına da 11 Kasım'da yapılacak Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Kemer'deki Orman Yangını Sonrası Ekilen Tohumlar Filizleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kemer'deki Orman Yangını Sonrası Ekilen Tohumlar Filizleniyor - Son Dakika
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