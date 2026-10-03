Antalya Kent Müzesi kitabında Varyant ve Hadrian Kapısı'nın değişimi anlatıldı - Son Dakika
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Antalya Kent Müzesi kitabında Varyant ve Hadrian Kapısı'nın değişimi anlatıldı

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Antalya Kent Müzesi kitabında Varyant ve Hadrian Kapısı\'nın değişimi anlatıldı
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Antalya Kent Müzesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kitapta, kentin geçmiş fotoğrafları yer aldı. 1980'de çekilen Varyant fotoğrafı ve tarihi net olmayan Hadrian Kapısı arşiv görüntüsü, günümüzle karşılaştırılarak kent dokusundaki değişimi ortaya koydu.

ANTALYA'nın kent hafızasında önemli yer tutan Varyant ve Hadrian Kapısı'nın geçmişteki görüntüleri ile günümüzdeki hali, fotoğraflar karelerine yansıdı. 1980 yılında çekilen Varyant fotoğrafı ile tarihi net olarak belirlenemeyen Hadrian Kapısı'na ait arşiv fotoğrafı, kentin yıllar içerisindeki değişimini ortaya koydu.

Antalya Kent Müzesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Kütüphanesi'nde bulunan 'Arşivden Günışığına Antalya Fotoğrafları Sergisi' adlı kitapta, kentin geçmişteki fotoğraflarına yer verildi. Arşiv fotoğraflarının yer aldığı çalışma, Antalya'nın farklı dönemlerine ait görüntüleri bir araya getirirken, kentin önemli noktalarının geçmişteki halini de kayıt altına aldı. Kentin simge noktalarının arşivdeki kareleri ile günümüzdeki görünümleri karşılaştırıldığında ise Antalya'nın kent dokusundaki değişim fotoğraflara yansıdı.

VARYANT'IN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Kent merkezinden Konyaaltı Sahili'ne iniş noktası olan ve 'S' şeklindeki yapısıyla dikkati çeken Varyant'ın 1980 yılında çekilen arşiv fotoğrafında, sahil boyunca uzanan yol, deniz kıyısı, çevredeki yapılaşma ve dağlık alanlar geniş açıyla görülürken, fotoğrafta dönemin ulaşım araçları ve yol düzeni dikkati çekti. Arşiv görüntüsünün çekildiği noktanın günümüzdeki görünümüyle karşılaştırılması ise bölgedeki değişimi ortaya koydu.

HADRİAN KAPISI'NIN RESTORASYON ÖNCESİ HALİ

Antalya'nın tarihi simgelerinden Hadrian Kapısı'nın, halk arasında bilinen adıyla 'Üç Kapılar'ın önceki yıllara ait arşiv fotoğrafında ise yapının restorasyon ve çevre düzenlemeleri öncesindeki görünümü yer aldı. Fotoğrafta tarihi yapının kemerleri ve çevresindeki çalışmaların yanı sıra önünde ve çevresinde dönemin insanları da görüldü. Fotoğrafın çekildiği tarihe ilişkin kaynakta net tarih bilgisi bulunmazken arşiv görüntüsü ile Hadrian Kapısı'nın günümüzdeki görünümü karşılaştırıldığında, tarihi yapının çevresindeki değişim de fotoğraf karesine yansıdı.

Kaynak: DHA
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