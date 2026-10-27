Antalya Kepez'de hortum hasarı ortaya çıktı, ölen 4 işçi için 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Kepez'de hortum hasarı ortaya çıktı, ölen 4 işçi için 4 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Kepez\'de hortum hasarı ortaya çıktı, ölen 4 işçi için 4 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya Kepez\'de hortum hasarı ortaya çıktı, ölen 4 işçi için 4 kişi gözaltına alındı
Haber Videosu

Antalya Kepez'de dün geceki hortumda yaklaşık 40 metrelik kule vinci devrildi ve 4 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı; sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bazı partiler önlemlerin yetersiz olduğunu öne sürdü.

Haber: Fatoş SUNAR

(ANTALYA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece meydana gelen hortumun yol açtığı hasarın boyutu bugün çekilen görüntelerle ortaya konuldu. Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bazı siyasi partiler, 4 işçinin hayatını kaybetmesinin alınanan önlemlerin yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece yaşanan ve 4 işçinin hayatanın kaybettiği hortumun yolaçtığı hasar gündüz görüntülendi. Hortumda yaklaşık 40 metrelik kule vinci devrildi. Konteyler metrelerce uzağa savrulurken, bir okul çatısı da zarar gördü. İşçilerin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olaya, sivil toplum örgütleri, işçi sendikları ve partiler de tepki gösterdi.

TMMOB İşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, bilirkişi raporu gelmeden olayla ilgili yapılacak açıklamanın yanlış olabileceğini söyledi. Çıkan hortumun bir konteyneri 200 metre uzağa fırlatacak kadar büyük olduğunu dile getiren Akdoğan, odadan olduğunu tahmin ettikleri bir inşaat şefinin gözaltına alındığını söyledi.

Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası (TİMOSEN) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sert ise olay yerinde yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekti. Olayın ihmalden kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğunu ifade eden Sert, "Burada bir sorunlar yumağı var. İçler acısı bir durumdayız" dedi.

Ortaya çıkan olayların yanında işçilerin emekleri ve yaşanan ihtimallerle de ilgilenilmesi gerektiğini vurgulayan Sert, "Burada asıl konuşulması gereken tedbir alındı mı? Onlar konuşulmalı" dedi.

Antalya Halkevleri'nden yapılan açıklamada, "Kentlerimizin ciğeri, kliması olan ormanlarımız yandığında, rant ve kar oldu mu gözleri dönen ama orman yangını söndürmek için gerekli imkan ve kabiliyetlerini hazırlamayanlar bu felaketlerin sorumlusudur. Rant politikalarından derhal vazgeçilsin; ormanlarımız, kentimiz ve geleceğimiz koruma altına alınsın" ifadesine yer verildi.

"BU DÜZEN DEĞİŞMELİ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan yapılan açıklamada ise işçi ölümlerine dikkat çekilerek sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı. İş cinayetlerinin "kaza" olmadığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Doğal afetlerin yıkıcı etkileri önlenemeyebilir; ancak işçilerin can güvenliğini sağlamak, güvenli barınma koşulları oluşturmak ve gerekli önlemleri almak zorunluluktur. Kepez'de yaşanan facianın tüm yönleriyle araştırılmasını, ihmallerin açığa çıkarılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor! Bu düzen değişmeli."

Kaynak: ANKA
PolitikaAntalyaGüncelKepezSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:59
Ersun Yanal’dan olay sözler: Fenerbahçe’ye kayyum atansın
Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:17:44. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Kepez'de hortum hasarı ortaya çıktı, ölen 4 işçi için 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei