Antalya Kepez\'de hortum hasarı ortaya çıktı, ölen 4 işçi için 4 kişi gözaltına alındı

Haber: Fatoş SUNAR

(ANTALYA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece meydana gelen hortumun yol açtığı hasarın boyutu bugün çekilen görüntelerle ortaya konuldu. Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bazı siyasi partiler, 4 işçinin hayatını kaybetmesinin alınanan önlemlerin yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece yaşanan ve 4 işçinin hayatanın kaybettiği hortumun yolaçtığı hasar gündüz görüntülendi. Hortumda yaklaşık 40 metrelik kule vinci devrildi. Konteyler metrelerce uzağa savrulurken, bir okul çatısı da zarar gördü. İşçilerin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olaya, sivil toplum örgütleri, işçi sendikları ve partiler de tepki gösterdi.

TMMOB İşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, bilirkişi raporu gelmeden olayla ilgili yapılacak açıklamanın yanlış olabileceğini söyledi. Çıkan hortumun bir konteyneri 200 metre uzağa fırlatacak kadar büyük olduğunu dile getiren Akdoğan, odadan olduğunu tahmin ettikleri bir inşaat şefinin gözaltına alındığını söyledi.

Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası (TİMOSEN) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sert ise olay yerinde yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekti. Olayın ihmalden kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğunu ifade eden Sert, "Burada bir sorunlar yumağı var. İçler acısı bir durumdayız" dedi.

Ortaya çıkan olayların yanında işçilerin emekleri ve yaşanan ihtimallerle de ilgilenilmesi gerektiğini vurgulayan Sert, "Burada asıl konuşulması gereken tedbir alındı mı? Onlar konuşulmalı" dedi.

Antalya Halkevleri'nden yapılan açıklamada, "Kentlerimizin ciğeri, kliması olan ormanlarımız yandığında, rant ve kar oldu mu gözleri dönen ama orman yangını söndürmek için gerekli imkan ve kabiliyetlerini hazırlamayanlar bu felaketlerin sorumlusudur. Rant politikalarından derhal vazgeçilsin; ormanlarımız, kentimiz ve geleceğimiz koruma altına alınsın" ifadesine yer verildi.

"BU DÜZEN DEĞİŞMELİ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan yapılan açıklamada ise işçi ölümlerine dikkat çekilerek sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı. İş cinayetlerinin "kaza" olmadığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Doğal afetlerin yıkıcı etkileri önlenemeyebilir; ancak işçilerin can güvenliğini sağlamak, güvenli barınma koşulları oluşturmak ve gerekli önlemleri almak zorunluluktur. Kepez'de yaşanan facianın tüm yönleriyle araştırılmasını, ihmallerin açığa çıkarılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İşçiler ölüyor, sermaye büyüyor! Bu düzen değişmeli."